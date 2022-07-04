Поєднала чорне з білим: Гейлі Бібер продемонструвала стильний кежуал-образ

Стиль дівчини одночасно лаконічний та оригінальний, а багато з того, що вона одягає, миттєво потрапляє у тренди.
Американська модель та дружина Джастіна Бібера – 25-річна Гейлі Бібер – зірка стритстайлу. На дівчину постійно чекають папарацці, щоб сфотографувати її новий образ. Так сталося і вчора, коли знаменитість вийшла з машини, аби купити холодну каву.
Гейлі продемонструвала стильний образ, у якому поєднала трендові речі білих та чорних кольорів. Зокрема, Гейлі одягла широкі штани в стилі нульових від бренду 194 Local і чорний корсетний топ Hyein Seo. Доповнили цей кежуал-образ кросівки від Balenciaga, в'язана сумка Yau-Weeks Studios і сонцезахисні окуляри.
Волосся знаменита модель теж зібрала у стилі двотисячних.
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