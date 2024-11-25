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Поєднала довгу спідницю та маскулінний жакет: Шерон Стоун на кінофестивалі в Італії

Поєднала довгу спідницю та маскулінний жакет: Шерон Стоун на кінофестивалі в Італії

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Колекція акторки поповнилася ще однією нагородою.

У межах 42-го туринського кінофестивалю акторці Шерон Стоун вручили премію Stelle Della Mole Awards. Захід 66-річна зірка відвідала в елегантному вечірньому вбранні.

Стоун поєднала довгу чорну спідницю-русалку, прикрашену мереживом, а також білу класичну сорочку з чорними ґудзиками. Доповнила цей лук вона маскулінним оверсайс жакетом з атласними лацканами та рукавичками.

Також у руці Шерон тримала невеликий клатч, на очі одягла окуляри у чорній оправі, зробила легкий макіяж і одягла сережки з перлами.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

У таких же прикрасах вона сяяла перед камерами того ж дня, але кількома годинами раніше. Шерон була в білому пальті та сукні з квітами, які доповнила чоботами та намистом з того ж набору.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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