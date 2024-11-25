Поєднала довгу спідницю та маскулінний жакет: Шерон Стоун на кінофестивалі в Італії

Колекція акторки поповнилася ще однією нагородою.
У межах 42-го туринського кінофестивалю акторці Шерон Стоун вручили премію Stelle Della Mole Awards. Захід 66-річна зірка відвідала в елегантному вечірньому вбранні.
Стоун поєднала довгу чорну спідницю-русалку, прикрашену мереживом, а також білу класичну сорочку з чорними ґудзиками. Доповнила цей лук вона маскулінним оверсайс жакетом з атласними лацканами та рукавичками.
Також у руці Шерон тримала невеликий клатч, на очі одягла окуляри у чорній оправі, зробила легкий макіяж і одягла сережки з перлами.
У таких же прикрасах вона сяяла перед камерами того ж дня, але кількома годинами раніше. Шерон була в білому пальті та сукні з квітами, які доповнила чоботами та намистом з того ж набору.
Читайте також:
- У сукні з декольте та брошкою-бабкою: красуня Шерон Стоун на врученні престижної премії
- У плащі, широких штанях та шкіряних човниках: стильний Шерон Стоун на показі фільму
- Любить штанні костюми: Шерон Стоун знову відвідала Олімпіаду у Франції