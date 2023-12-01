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Поєднала шкіряний мінікомбінезон з пальто: Кейт Бекінсейл приголомшила ефектним вбранням

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Поєднала шкіряний мінікомбінезон з пальто: Кейт Бекінсейл приголомшила ефектним вбранням

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Акторка вміє виділятися з натовпу та бути несхожою на інших зірок на заходах.

50-річна акторка Кейт Бекінсейл любить демонструвати публіці свої стрункі ноги та ідеальну засмагу, тому часто з'являється в міні та прозорих сукнях. На заході бренду Max Mara, де вручали нагороду Women In Film "Обличчя майбутнього", вона знову прийшла в ефектному луку.

На Кейт був чорний шкіряний комбінезон із короткими шортами, який вона поєднала з майкою у дрібний рубчик. Також це вбрання акторка стилізувала величезним чорним пальтом, яке додало її фігурі ще більшої мініатюрності, та грубими чоботями на величезній підошві з безліччю пряжок і заклепок.

Незвичайними елементами цього образу став великий бант на голові Кейт і діамантові сережки у вухах, що вирізнялися надмірною гламурністю.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images
Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Але будемо чесні, цей образ просто губився на тлі її попереднього вбрання з боді та величезним капелюхом від бренду Tony Ward, який бренд презентував у весняній кутюрній колекції 2023 року.

Кейт Бекінсейл / © Associated Press
Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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