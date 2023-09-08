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Поєднувала светр та перли: акторка Шарліз Терон продемонструвала ідеальний осінній образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Поєднувала светр та перли: акторка Шарліз Терон продемонструвала ідеальний осінній образ

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Акторка незвичайно поєднала теплий светр, перетворивши його на вечірнє вбрання.

Голлівудська зірка Шарліз Терон відвідала 7 вересня презентацію бренду Dior та скульптора Жан-Мішеля Отоніеля, який створив культовий флакон для парфумів J'adore цього бренду. Захід минув у Бруклінському ботанічному саду, тому Шарліз одягла вже по-осінньому.

На відомій акторці був темно-синій оверсайз светр великої в'язки, який вона носила з довгою щільною сукнею зі складками. Також стилістка Шарліз — Леслі Фремар — запропонувала їй надіти на шию багатошарове намисто з красивих перлів.

Завершили образ Шарліз сандалії на низькому ходу, білий клатч, макіяж та пара сережок з діамантами. Волосся вона зібрала в гладку зачіску.

Шарліз Терон / © Getty Images
Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Селфі та деталями цього образу Терон поділилася з шанувальниками у Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
344
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