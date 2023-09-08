Поєднувала светр та перли: акторка Шарліз Терон продемонструвала ідеальний осінній образ

Акторка незвичайно поєднала теплий светр, перетворивши його на вечірнє вбрання.
Голлівудська зірка Шарліз Терон відвідала 7 вересня презентацію бренду Dior та скульптора Жан-Мішеля Отоніеля, який створив культовий флакон для парфумів J'adore цього бренду. Захід минув у Бруклінському ботанічному саду, тому Шарліз одягла вже по-осінньому.
На відомій акторці був темно-синій оверсайз светр великої в'язки, який вона носила з довгою щільною сукнею зі складками. Також стилістка Шарліз — Леслі Фремар — запропонувала їй надіти на шию багатошарове намисто з красивих перлів.
Завершили образ Шарліз сандалії на низькому ходу, білий клатч, макіяж та пара сережок з діамантами. Волосся вона зібрала в гладку зачіску.
Селфі та деталями цього образу Терон поділилася з шанувальниками у Instagram.
Читайте також:
- Одна в кораловому, інша — у синьому: акторки Шарліз Терон та ведуча Емма Вілліс одягли однакові сукні
- Ого, яка: Шарліз Терон відвідала прем'єру бойовика "Форсаж 10" у бюстгальтері та сукні-сітці
- У синьому пуловері та вініловій спідниці: ефектна Шарліз Терон відвідала шоу