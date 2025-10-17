Поєднувала торочку і босоніжки з кристалами: Кендіс Свейнпол сфотографували після показу Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол / © Getty Images

Супермодель Кендіс Свейнпол вкотре показала, що вона власниця не тільки ідеальної зовнішності, а й чудового смаку. Після грандіозної появи на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show, вона вирушила на вечірку, щоб відсвяткувати завершення шоу.

Модель сфотографували папараці, і вона мала приголомшливий вигляд. Одягнена Кендіс була в чорно-бежеву сукню з торочкою на подолі і смужками оксамиту. Це незвичайне вбрання на тонких бретельках вона доповнила діамантами, невеликою чорною сумкою, а також босоніжками з відкритою п’ятою від Giuseppe Zanotti Harissa, які прикрашали пряжки з кристалами.

Кендіс Свейнпол / © Getty Images

Нагадаємо, що під час показу спідньої білизни Victoria’s Secret Fashion Show 36-річна супермодель продемонструвала два розкішні образи: коричневу спідню білизну відтінку кориці, а також чорний комплект з мереживом.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press