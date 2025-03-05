Поєднувала яскравий балахон та ретрозачіску: Наомі Кемпбелл з'явилася на заході у Луврі

Захід, який відвідала зірка, відбувся у самому серці Франції.
Британська супермодель 90-х — Наомі Кемпбелл — відвідала гламурний світський захід у Парижі — галавечерю в Луврі Le Grand Diner, яка була присвячена новій виставці в музеї, а також Тижню жіночої моди сезону осінь-зима 2025-2026.
Для цього заходу модель обрала довгу чорну сукню з пишною фатиновою спідницею, яку носила в поєднанні з об'ємним і довгим рожевим балахоном, що має також шлейф. Її образ доповнила гламурна сумка з декором, діамантові прикраси, туфлі на підборах та яскравий макіяж. Однак найбільшу увагу в цьому образі Наомі привернула незвичайна зачіска — вона з'явилася у перуці з високим ретроукладанням.
У Париж вона прибула після того, як сяяла перед фотографами в Мілані. В Італії модель взяла участь у показах, а також відвідала шоу бренду Dolce&Gabbana, який презентував колекцію осінь-зима 2025-2026, як гостя. На Кемпбелл тоді була яскрава червона шуба і мереживна прозора сукня чорного кольору.
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