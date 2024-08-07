Поєднує українські бренди, джинси та лаконічні топи: красиві образи Ольги Харлан у звичайному житті

Поза спортом - вона звичайна дівчина, яка любить комфортне та елегантне вбрання.

Ольги Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор.

Переважно ми бачимо зірку у спортивному екіпіруванні чи формі для тренування, однак у соцмережах Ольга ділиться, хоч і дуже рідко, фотографіями у красивих сукнях, повсякденного життя та фотосесій.

Ми вирішили зібрати кілька розкішних луків олімпійської чемпіонки. Носить Ольга переважно українські бренди, серед яких можна помітити речі від всесвітньо відомих марок Frolov та Gasanova.

Також у гардеробі дівчини переважають лаконічні, ніжні вбрання: білі блузки та сорочки, джинси, спідниці.

Для відпочинку Ольга обирає українське, наприклад, купальники від Pitaya патріотичного жовто-блакитного кольору.

Ну і як же без вишиванок. На сторінці в соцмережі Ольга показувала розкішний образ у вишиванці з колосками.

Читайте також: