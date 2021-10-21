Поєднує з усім: 10 улюблених спортивок Кім Кардашян

Назвати звичайним її стиль неможливо, але кожен вихід Кім нагадує показ мод.
Кім Кардашян одна з найвідоміших представниць знаменитого сімейства. Вона не тільки побудувала грандіозну кар'єру, заробивши мільйони на продаванні косметики, але і стала справжньою законодавицею моди, створивши власний бренд. Але, попри те, що продає Кім в основному білизну, вона продовжує залишатися кумиром для багатьох модниць, хоча її стиль і не можна назвати звичайним.
В основному зірка реаліті любить зручний, однотонний одяг, але завжди вигадує, як його обіграти. Наприклад, один з улюблених видів одягу в гардеробі Кім - спортивні штани. Вона їх носить з усім: підборами, толстовками, кросівками, кроптопами, бюстгальтерами і відвертими блузами. Надягає їх на зустрічі, прогулянки і у подорожі.
Таким чином, вона підкреслює свої виграшні місця і приховує недоліки. Мало хто б наважився виходити на вулицю в такому вигляді, але тільки не Кім.
Тому ми зібрали десять найкращих виходів Кім Кардашян в її улюблених спортивках.
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