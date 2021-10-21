Поєднує з усім: 10 улюблених спортивок Кім Кардашян

Назвати звичайним її стиль неможливо, але кожен вихід Кім нагадує показ мод.

Кім Кардашян одна з найвідоміших представниць знаменитого сімейства. Вона не тільки побудувала грандіозну кар'єру, заробивши мільйони на продаванні косметики, але і стала справжньою законодавицею моди, створивши власний бренд. Але, попри те, що продає Кім в основному білизну, вона продовжує залишатися кумиром для багатьох модниць, хоча її стиль і не можна назвати звичайним.

В основному зірка реаліті любить зручний, однотонний одяг, але завжди вигадує, як його обіграти. Наприклад, один з улюблених видів одягу в гардеробі Кім - спортивні штани. Вона їх носить з усім: підборами, толстовками, кросівками, кроптопами, бюстгальтерами і відвертими блузами. Надягає їх на зустрічі, прогулянки і у подорожі.

Таким чином, вона підкреслює свої виграшні місця і приховує недоліки. Мало хто б наважився виходити на вулицю в такому вигляді, але тільки не Кім.

Тому ми зібрали десять найкращих виходів Кім Кардашян в її улюблених спортивках.

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

Instagram Кім Кардашян

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