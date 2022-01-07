Поїхала до Африки: "Холостячка" Злата Огнєвіч в екстравагантному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Співачка вибрала для відпустки східне узбережжя Африки.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч, поїхала на довгоочікуваний відпочинок. Провести відпустку вона вирішила в Африці. В Instagram красуня опублікувала перші світлини звідти.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Співачка влаштувала собі фотосесію на пляжі за допомогою селфі-палиці. Одягнена вона була в екстравагантний чорний купальник. Злата продемонструвала струнку фігуру.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Волосся вона зібрала в хвіст. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, а у вухах – золоті сережки із серцем. Синій манікюр завершив її пляжний лук.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата у передчутті. Вона збирається на сафарі, а також відвідати найвищий стратовулкан Африки — Кіліманджааро, який знаходиться на північному сході Танзанії.

"Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням. Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці тим більше. Завтра їду на трьох-денне сафарі, побачу прекрасний Кіліманджаро, спущуся до кратера вулкана (він вже не працює, все ок), побачу древнє африканське плем'я та багато іншого!!! Загалом, виходить все якось несподівано чудово!" – похизувалася Огнєвіч.

Бажаємо Златі чудового відпочинку та з нетерпінням чекаємо на нові цікаві знімки з Африки.

Раніше Огнєвіч показала зухвалий фотосет, в якому вона позувала навпочіпки у мандариновому корсеті та латексних лосинах.

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