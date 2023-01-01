Поїхала до Аспена: стильну Гейлі Бібер заскочили на гірськолижному курорті

Разом із Кайлі Дженнер на гірськолижний курорт в Аспені вирушила і її подруга – модель Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером.

Сестри Кендалл та Кайлі Дженнери весело провели день у засніжених горах Аспен напередодні Нового року.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Папараці на день раніше заскочили 25-річну Кайлі під час прогулянки. Зірка одягла чорну шкіряну дублянку з білим хутряним коміром та манжетами, чорні напівпрозорі колготи та взула шкіряні чоботи на платформі.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Її подруга 26-річна Гейлі Бібер приїхала на курорт у чорному довгому пальті з поясом на талії, шкіряних штанях та дутих чоботях. У моделі було розпущене волосся, легкий макіяж був на обличчі і вона одягла чорні сонцезахисні окуляри. Гейлі йшла поряд з не знайомою нам дівчиною, ймовірно, своєю подругою.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Днями ми згадували, як королівські особи відпочивали на курортах у горах.

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