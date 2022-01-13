Поїхала до Буковелю: учасниця "Холостяка" у лимонному комбінезоні позувала на тлі гір

Джессіка Чегі обожнює кататися на лижах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – показала в Instagram світлини зі свого відпочинку на гірськолижному курорті – Буковель. Туди вона поїхала зі своїм новим бойфрендом, обличчя якого приховує.

Чегі зробила кілька знімків на тлі засніжених гір з лісами. На дівчині був яскравий лижний комбінезон лимонного кольору з хутром на капюшоні, а також чорні гірськолижні черевики.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Вже 18 років як вперше стала на лижі.. і відтоді безперестанку закохана в цей зимовий вид спорту. Саме такий адреналін, який отримую від них не може замінити ніщо. З кожним роком вчусь, вдосконалююся та отримую безцінні емоції від катання", - підписала фото Джессіка.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Нагадаємо, раніше Чегі позувала біля ялинки у сексуальному костюмі Снігуроньки.

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