Поїхала до Дубая: учасниця шоу "Холостяк-12" у білому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Єршова – поїхала на відпочинок до подруги – іншої учасниці проєкту Юлії Кавчук, яка наразі проживає у Дубаї.

Звідти Аліна опублікувала знімок, на якому вона приймає сонячні ванни. Одягнена вона у спортивний білий суцільний купальник із різнокольоровим поясом на талії, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Аліна Єршова/Instagram

У дописі дівчина поділилася міркуваннями про її внутрішні зміни під час війни.

"Пауза. Відпочинок. Можливість перезавантажитись і стати тою, якою була завжди - дівчина-усмішка, що має свій план на життя, ставить цілі і досягає їх. Дівчина, що завжди шукає і відкриває для себе щось нове: знання, емоції, захоплення, знайомства.

Дівчина, що не знає слів: не можу, не зможу, це нереально, я не впораюсь. Дівчина, очі якої горять до нових викликів, як у роботі так і у повсякденному житті. Легка і грайлива.

Апатія, депресія, відсутність бажання виходити за межі власної домівки, комунікувати з будь-кимось…Такою я стала за рік війни, постійно перебуваючи у цій жахливій історії, яку потім друкуватимуть у підручниках. Мабуть не про таке майбутнє для своїх дітей, мріяли колись наші батьки.

Але я стовідсотково впоралась. З війною я не втратила себе, залишилась вірною своїм життєвим цінностям і упередженням, не дивлячись на те, що війна робить людей дуже жорстокими і озлобленими. Породжує бажання "свіжої крові", бажання розправи і помсти.

Я щиро сподіваюсь, що кожен із нас, збереже найголовніше - людяність у собі і своїй душі, не дивлячись ні на що. Бажаю моральної сили і натхнення кожному. Сьогодні війна, завтра не дай Бог ще щось. Життя таке швидкоплинне, тому не відкладайте його на завтра", - написала Єршова.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей позувала на пляжі у білому суцільному купальнику із чорною облямівкою і чорними бретельками.

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