Поїхала до Індійського океану: учасниця "Холостяка-11" у мінісукні позувала на тлі заходу сонця

Розалі Номбре показала перший знімок із відпустки в африканській країні.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре – поїхала у відпустку до Східної Африки – до Кенії. Звідти дівчина опублікувала фото, зроблене на тлі заходу сонця та Індійського океану. Позувала красуня у короткій сукні, в якій вона продемонструвала стрункі ноги.
Ще Номбре показала, як вона їздила на сафарі.
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До речі, разом із Розалі до Кенії поїхала й інша учасниця проєкту "Холостяк-11" – Джесіка Чегі, яка вже встигла поділитися пікантними знімками в апельсиновому купальнику.
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