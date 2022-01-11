Поїхала на сафарі: "Холостячка" Злата Огнєвіч зробила селфі зі слонами

Співачка поділилася враженнями від поїздки до Танзанії.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram нові фото із відпочинку в Африці. Артистка зізналася, що поїхати туди було найкрутішим її рішенням.

(щоб подивитися на фото та відео, гортайте вправо)

Злата побувала в Танзанії і вона під враженнями.

"Прекрасна #Танзанія і сотні кілометрів за 2 дні, все буквально потопає в зелені, а ще - справжнє африканське сафарі!!! Власне, заради чого і вся витівка. Про африканське сафарі скажу окремо "кілька" слів. Варто взяти мінімально 3-х денне сафарі: і тварин більше побачите, та й саму Танзанію, а ще — манливе Кіліманджаро! Назва вже мене зачаровує. Будьте готові, що їздити потрібно багато, і по бездоріжжю — теж. А ще — сонцепік, але мені кайфово, я потрапила в ідеальний клімат", — написала Огнєвіч.

Співачка за 2 дні побувала у двох національних парках, де побачила багато тварин: леопарда, лева, слона, жирафа, африканського буффало, бегемота, фламінго, марабу, зебру, носорога, антилопу, шакала, гієну та інших.

"І всі вони в природному середовищі, і серце моє не стискається, побачивши нещасних тварин у клітках. Тут все інакше: повна свобода і багато сонця! Я дуже щаслива тут", — зізналася артистка.

На сафарі Огнєвіч одягла білу сорочку, яку зав'язала на талії, штани кольору хакі зі шкіряним коричневим поясом та солом'яний світлий капелюх.

Читайте також: