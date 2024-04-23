Поїхала у відпустку: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою у мініатюрному купальнику

Британська телезірка Глоя Феррі вирушила у відпустку до теплих країв. В Instagram вона опублікувала знімки звідти.

Перед фотокамерою красуня позувала у білому купальнику, який складався з ліфа з тканини жатка і мініатюрних плавок із кільцями і на зав'язках.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і сексуальним декольте.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт Феррі доповнила укладання із локонами, макіяжем із прозорим блиском, сонцезахисними окулярами зі стразами, золотим браслетом і пірсингом у вигляді сердечка у пупку.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Літні подорожі офіційно розпочалися", – підписала світлини Глоя.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася спокусливою фігурою у шоколадному бікіні.

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