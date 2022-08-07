Поїхала у відпустку: Ембер Герд сфотографували в одному із кафе в Ізраїлі

Акторку Ембер Герд помітили з дочкою у Тель-Авіві. Схоже, зірка прилетіла туди у відпустку.

Колишня дружина Джонні Деппа була помічена під час прогулянки містом разом зі своєю подругою журналісткою Євою Барлоу. У твітері очевидці публікують фото, де видно, як Ембер сидить у вуличному кафе.

Одягнена знаменитість була в чорний сарафан, волосся її було заплетене в дві коси, а на голові були сонцезахисні окуляри.

Також зірку бачили в одній із книгарень Тель-Авіва.

Amber Heard був reportedly been spotted in Tel Aviv with her friend Eve Barlow... pic.twitter.com/szoxfxZbvf — Amy Spiro (@AmySpiro) August 1, 2022

Раніше ми розповідали, що були оприлюднені судові документи, в яких Герд у суді розповіла, як її ґвалтував колишній чоловік Джонні Депп. У цю історію не повірив суд і справу закрили на користь Деппа, зобов'язавши Ембер виплатити колишньому чоловікові велику суму 15 мільйонів доларів.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

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