Поїхали на відпочинок: Вікторія Бекхем показала милі сімейні кадри

Вікторія Бекхем любить ділитися з шанувальниками своїми сімейними фотографіями і робить це досить часто.
Днями Вікторія знову опублікувала кадри, на яких зображено її чоловіка Девіда, трьох синів і дочку.
Схоже, сім'я разом проводять різдвяні свята.
"Я люблю вас @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xx Поцілунки з Маямі x", — підписала три кадри Вікторія.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала милі фото зі святкування Різдва, яке вся родина провела разом.
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