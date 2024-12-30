Поїхали на відпочинок: Вікторія Бекхем показала милі сімейні кадри

Вікторія Бекхем любить ділитися з шанувальниками своїми сімейними фотографіями і робить це досить часто.

Днями Вікторія знову опублікувала кадри, на яких зображено її чоловіка Девіда, трьох синів і дочку.

Вікторія Бекхем із синами Ромео та Крузом / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Схоже, сім'я разом проводять різдвяні свята.

Девід Бекхем із дітьми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Я люблю вас @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xx Поцілунки з Маямі x", — підписала три кадри Вікторія.

Девід Бекхем із синами / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала милі фото зі святкування Різдва, яке вся родина провела разом.

Вікторія Бекхем зі своєю родиною / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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