Позасмагала: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі насолоджується відпочинком на пляжі.
Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram знімки з відпочинку.
Жінка приймала сонячні ванни на шезлонгу і вирішила похизуватися своєю гордістю – пишними сідницями. Одягнена вона була у червоне бікіні на зав'язках.
Глоя продемонструвала не лише спокусливі сідниці, а й татуювання на спині і стегні.
Потім Феррі пішла до бару просто неба, щоб посмакувати охолоджувальним напоєм. Там вона влаштувала собі фотосет, демонструючи сексуальну фігуру.
Впевнені, що її пишний бюст прикував до себе увагу не одної людини на пляжі.
Лук вона доповнила великими окулярами і золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному міні позувала біля розкішної автівки.
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