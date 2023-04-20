Позасмагала: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram знімки з відпочинку.

Жінка приймала сонячні ванни на шезлонгу і вирішила похизуватися своєю гордістю – пишними сідницями. Одягнена вона була у червоне бікіні на зав'язках.

Глоя продемонструвала не лише спокусливі сідниці, а й татуювання на спині і стегні.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Потім Феррі пішла до бару просто неба, щоб посмакувати охолоджувальним напоєм. Там вона влаштувала собі фотосет, демонструючи сексуальну фігуру.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Впевнені, що її пишний бюст прикував до себе увагу не одної людини на пляжі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Лук вона доповнила великими окулярами і золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному міні позувала біля розкішної автівки.

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