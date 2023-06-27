Позасмагала: британська телезірка у яскравому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Британська телезірка Глоя Феррі потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками з відпочинку. Вона показала, як приймала сонячні ванни.

На фото знаменитість постала у яскравому бікіні, який складався із салатового ліфа і різнокольорових плавок.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі похизувалася пишним сексуальним бюстом і тонкою талією.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Глоя показала дві моделі стильних сонцезахисних окулярів.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі продемонструвала фігуру у червоному купальнику на зав'язках.

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