Позасмагала: британська телезірка у яскравому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Глоя Феррі салатовим ліфом підкреслила пишні груди.
Британська телезірка Глоя Феррі потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками з відпочинку. Вона показала, як приймала сонячні ванни.
На фото знаменитість постала у яскравому бікіні, який складався із салатового ліфа і різнокольорових плавок.
Феррі похизувалася пишним сексуальним бюстом і тонкою талією.
А ще Глоя показала дві моделі стильних сонцезахисних окулярів.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі продемонструвала фігуру у червоному купальнику на зав'язках.
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