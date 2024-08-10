Позичала в костюмерній: як Сара Джесіка Паркер засвітила річ, яка незабаром з'явилася у серіалі

За багато років роботи у серіалі вона зібрала величезний гардероб унікальних речей.

Знімання останнього сезону серіалу "Секс і місто" відбувалися від весни 2003 до зиму 2004-го і після монтажу серії практично одразу виходили на телебаченні. А ось у перервах між зніманнями головна акторка серіалу — Сара Джессіка Паркер — часто відвідувала різні заходи та червоні доріжки.

Восени 2003 року, коли показ серіалу був у розпалі, Паркер з'явилася на Бродвеї — вона відвідала прем'єру вже культового мюзиклу "Зла".

На зірці того вечора була ефектна сукня з фатиновою спідницею і дуже глибоким декольте, яку вона носила з атласним бюстгальтером, босоніжками та пальтом з короткими рукавами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак головну увагу в цьому образі привернула сумка зірки, адже буквально за кілька місяців цей аксесуар з'явиться у 18 серії серіалу "Секс і місто".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Паркер поєднала сумку в серіалі з оксамитовою блакитною сукнею від Marc Jacobs та об'ємним укладанням. Сумка ніжно-бежевого відтінку була від Bottega Veneta і зверху зав'язувалася на вузол, також вона була повністю розшита бісером та лелітками.

Сара Джессіка Паркер/фото: скріншот

Після завершення шоу Паркер зізнавалася, що забрала собі всі вбрання та меблі із шоу. Протягом багатьох років вона зберігала це все на складі, а також неодноразово одягала вбрання своєї героїні у звичайному житті.

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