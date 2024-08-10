Позичала в костюмерній: як Сара Джесіка Паркер засвітила річ, яка незабаром з'явилася у серіалі

За багато років роботи у серіалі вона зібрала величезний гардероб унікальних речей.
Знімання останнього сезону серіалу "Секс і місто" відбувалися від весни 2003 до зиму 2004-го і після монтажу серії практично одразу виходили на телебаченні. А ось у перервах між зніманнями головна акторка серіалу — Сара Джессіка Паркер — часто відвідувала різні заходи та червоні доріжки.
Восени 2003 року, коли показ серіалу був у розпалі, Паркер з'явилася на Бродвеї — вона відвідала прем'єру вже культового мюзиклу "Зла".
На зірці того вечора була ефектна сукня з фатиновою спідницею і дуже глибоким декольте, яку вона носила з атласним бюстгальтером, босоніжками та пальтом з короткими рукавами.
Однак головну увагу в цьому образі привернула сумка зірки, адже буквально за кілька місяців цей аксесуар з'явиться у 18 серії серіалу "Секс і місто".
Паркер поєднала сумку в серіалі з оксамитовою блакитною сукнею від Marc Jacobs та об'ємним укладанням. Сумка ніжно-бежевого відтінку була від Bottega Veneta і зверху зав'язувалася на вузол, також вона була повністю розшита бісером та лелітками.
Після завершення шоу Паркер зізнавалася, що забрала собі всі вбрання та меблі із шоу. Протягом багатьох років вона зберігала це все на складі, а також неодноразово одягала вбрання своєї героїні у звичайному житті.
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