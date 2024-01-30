Позувала без плавок: Демі Роуз у парео-сітці похизувалася величезними сідницями

Демі Роуз знялася у новій гарячій фотосесії, у якій постала у відвертому образі. Локацією для знімання обрали узбережжя моря. Найкращі знімки вона опублікувала в Instagram.

Модель постала у бежевому ліфі на зав'язках. Замість плавок на стегнах вона зав'язала бежеве парео-сітку з торочкою і продемонструвала свої пишні сексуальні сідниці.

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Потім Роуз зняла ліф і похизувалася своєю фігурою у вигляді "пісковий годинник". Світлини вийшли дуже пікантні.

Нагадаємо, раніше Демі Роузу без бюстгальтера і у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми.

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