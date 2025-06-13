Позувала біля басейну: Катерина Бужинська у розкішному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська опублікувала в Instagram Stories знімок із відпочинку, під час якого вона приймала сонячні ванни, купалася і фотографувалася.

Співачка позувала біля басейну в ефектному пляжному образі. На Катерині був розкішний оксамитовий червоно-чорний купальник. Артистка похизувалася стрункою фігурою і спокусливими формами.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Свій аутфіт вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами, сережками з перлами і браслетами.

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«Літо в Україні», — підписала знімок Бужинська.

Нагадаємо, Катерина Бужинська продемонструвала в Одесі ефектний образ у сукні кольору блакитного металіка.