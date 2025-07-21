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- Шоу-бізнес
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Позувала біля дорогої автівки: модель із Панами у леопардовому бікіні похизувалася великими грудьми і сідницями
28-річна модель plus-size Грейсі Бон продемонструвала новий спокусливий лук.
Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram свої нові фото.
Цього разу красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля дорогої автівки. Вона позувала у леопардовому бікіні на зав’язках і синіх джинсах із розстебнутою ширінькою.
Грейсі похизувалася пишним бюстом і сідницями, розмір яких приголомшує.
Бон розпустила волосся, зробила макіяж із накладними густими віями і коричневою помадою та довгий манікюр із декором. На шиї у неї були золоті ланцюжки, а на руці — браслети.
Нагадаємо, Грейсі Бон показала фігуру в обтислому ромпері з пітоновим принтом та оголеною спиною.