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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Позувала біля дорогої автівки: модель із Панами у леопардовому бікіні похизувалася великими грудьми і сідницями

28-річна модель plus-size Грейсі Бон продемонструвала новий спокусливий лук.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram свої нові фото.

Цього разу красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля дорогої автівки. Вона позувала у леопардовому бікіні на зав’язках і синіх джинсах із розстебнутою ширінькою.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі похизувалася пишним бюстом і сідницями, розмір яких приголомшує.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Бон розпустила волосся, зробила макіяж із накладними густими віями і коричневою помадою та довгий манікюр із декором. На шиї у неї були золоті ланцюжки, а на руці — браслети.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон показала фігуру в обтислому ромпері з пітоновим принтом та оголеною спиною.

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