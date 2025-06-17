Позувала біля спорткара: американська модель у червоній сукні завітала на прем'єру «F1: Фільму»

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Американська модель Брукс Нейдер відвідала у Нью-Йорку прем’єру драми про спорт «F1: Фільм» із Бредом Піттом у головній ролі. Івент відбувся на Таймс-сквер у Мангеттені.

Нейдер позувала на тлі спорткара в ефектному луку. На ній була червона трикотажна сукня міді без рукавів, під якою на ній був відсутній бюстгальтер. У цьому вбранні модель мала стрункий і гарний вигляд.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс доповнила образ чорними туфлями-човниками і чорною сумочкою. Білявка накрутила волосся у локони, зробила ніжний макіяж і червоний манікюр.

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Нагадаємо, минулого разу Брукс Нейдер також вийшла у світ у червоній сукні-бюстьє, яка мала високий розріз до стегна.