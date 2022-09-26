Позувала біля басейну: Белла Торн у відвертому купальнику похизувалася сексуальною фігурою

24-річна акторка і модель обожнює сміливі луки, які з радістю демонструє фоловерам у фотоблогу.

Белла Торн опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, на яких продемонструвала спокусливий пляжний лук.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Дівчина постала перед камерою у відвертому блакитному купальнику і прозорому парео. Вона блиснула сексуальним декольте і пружними сідницями.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Шию Торн прикрасила безліччю срібних ланцюжків із великими хрестами, а руки – кольоровими браслетами. На одному із фото зірка одягла на обличчя окуляри у салатовій оправі.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Волосся вона накрутила і розпустила, а також зробила насичений макіяж.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Акторка звабливо позувала біля кам'яної стіни, біля басейну та в басейні.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Нагадаємо, у червні Белла розірвала стосунки зі своїм нареченим – музикантом Бенджаміном Масколою. У 2021 році вони відсвяткували заручини і показали підписникам щасливі знімки з цієї події. Але, як бачимо, кохання минуло і тепер серце Торн вільне.

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