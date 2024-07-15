Позувала біля басейну: британська зірка реаліті у стильному купальнику похизувалася ідеальною фігурою

Арабелла Чі не припиняє тішити підписників своїми світлинами у купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію знімків з відпочинку.

Цього разу білявка влаштувала собі фотосет біля басейну. Вона була одягнена у стильний блакитно-білий купальник із цікавим принтом.

Арабелла Чі/Instagram

Чі продемонструвала на камеру ідеальну фігуру, пружні сексуальні сідниці і гарну засмагу.

Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт Арабелла доповнила лаконічними сережками, золотими ланцюжками з підвісками і золотими браслетами.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у продемонструвала лук у лимонній сукні з декольте та рюшами.

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