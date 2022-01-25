Позувала біля басейну: Елізабет Герлі у малиновому купальнику блиснула сексуальним декольте

56-річна акторка обожнює ділитися з шанувальниками фотографіями у купальниках.
Елізабет Герлі виклала в Instagram нову літню світлину, дивлячись на яку так і хочеться опинитися десь на березі океану з охолоджувальним коктейлем у руці.
На фото акторка позувала, сидячи на борту басейну. На ній було гарне бікіні малинового кольору із металевими деталями. Ліз продемонструвала сексуальне декольте та підтягнуту фігуру.
Волосся її було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж з акцентом на очах. Темно-баклажановий манікюр завершив лук Герлі.
Поруч із нею лежав рожевий надувний фламінго, з яким минулі літні сезони було у тренді фотографуватися.
Раніше Елізабет показала фото з Карибів, на якому вона постала у пастельному купальнику.
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