Позувала біля басейну: Елізабет Герлі у малиновому купальнику блиснула сексуальним декольте

56-річна акторка обожнює ділитися з шанувальниками фотографіями у купальниках.

Елізабет Герлі виклала в Instagram нову літню світлину, дивлячись на яку так і хочеться опинитися десь на березі океану з охолоджувальним коктейлем у руці.

На фото акторка позувала, сидячи на борту басейну. На ній було гарне бікіні малинового кольору із металевими деталями. Ліз продемонструвала сексуальне декольте та підтягнуту фігуру.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Волосся її було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж з акцентом на очах. Темно-баклажановий манікюр завершив лук Герлі.

Поруч із нею лежав рожевий надувний фламінго, з яким минулі літні сезони було у тренді фотографуватися.

Раніше Елізабет показала фото з Карибів, на якому вона постала у пастельному купальнику.

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