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Позувала біля басейну: модель у лавандовому бікіні продемонструвала ідеальну фігуру

Позувала біля басейну: модель у лавандовому бікіні продемонструвала ідеальну фігуру

Позувала біля басейну: модель у лавандовому бікіні продемонструвала ідеальну фігуру

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл показала фото з відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – обожнює ділитися з фоловерами пікантними знімками, на яких вихваляється своїми привабливими формами. Ось і цього разу вона потішила підписників гарячим фото.

Гейл опублікувала в Instagram світлину з відпустки, на якій позувала біля басейну з виглядлом на водойму.

Джессіка Гейл / ©
Джессіка Гейл

На дівчині було стильне лавандове бікіні, у якому вона продемонструвала струнку і сексуальну фігуру, а також гарну засмагу. А ще Джес блиснула спокусливим декольте.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у мініатюрній чорній сукні з акцентом на відвертому декольте показала пишні груди

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