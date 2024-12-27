Позувала біля басейну: модель у лавандовому бікіні продемонструвала ідеальну фігуру

Джессіка Гейл показала фото з відпочинку.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – обожнює ділитися з фоловерами пікантними знімками, на яких вихваляється своїми привабливими формами. Ось і цього разу вона потішила підписників гарячим фото.
Гейл опублікувала в Instagram світлину з відпустки, на якій позувала біля басейну з виглядлом на водойму.
На дівчині було стильне лавандове бікіні, у якому вона продемонструвала струнку і сексуальну фігуру, а також гарну засмагу. А ще Джес блиснула спокусливим декольте.
Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у мініатюрній чорній сукні з акцентом на відвертому декольте показала пишні груди.
Читайте також:
- Із акцентом на пишному декольте: модель прийшла на вечірку у білій сукні з рюшами
- Ох і спокусниця: британська модель у білому бікіні похизувалася сексуальними сідницями
- Як завжди, ефектна: сексуальна модель у червоному бікіні похизувалася стрункою фігурою