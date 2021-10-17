Позувала біля басейну: учасниця "Холостяка-11" у сексуальному купальнику похизувалася бюстом

Джессіка Чегі показала нове фото у купальнику.

Учасниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, потішила фоловерів в Instagram новим знімком з відпочинку у теплих краях.

Красуня позувала біля басейну в екстравагантному сексуальному купальнику, в якому похизувалася бюстом та стрункою фігурою.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Свій образ Джессіка доповнила капелюхом із ланцюжком та окулярами. У руці вона тримала охолоджувальний коктейль.

Ще дівчина похизувалася стильним луком, в якому вона вийшла на прогулянку. Джес одягла салатовий комбінезон з оголеним животом.

Минулого разу Чегі позувала перед камерою в екстравагантному чорному купальнику, який складався з топа з вирізом під грудьми та високих плавок з вирізом.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

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