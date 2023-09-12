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Позувала біля басейну: зірка реаліті у бікіні похизувалася бездоганною фігурою

Позувала біля басейну: зірка реаліті у бікіні похизувалася бездоганною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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465
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Позувала біля басейну: зірка реаліті у бікіні похизувалася бездоганною фігурою

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан обожнює вихвалятися своєю стрункоюю фігурою у купальниках.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан поділилася з фоловерами в Instagram знімками з відпочинку. Блондинка приймала сонячні ванни біля басейну, де і вирішила сфотографуватися.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Емма позувала  у чорному купальнику з ліфом-бандо і металевою золотистою фурнітурою. Зірка реаліті продемонструвала бездоганну фігуру, стрункі ноги і сексуальне декольте.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Ернан одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, волосся зав'язала у низький пучок і прикрасила вуха сережкам-кільцями

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у яскравому купальнику на зав'язках похизувалася пружними сексуальними сідницями.

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Дата публікації
Перегляди
465
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