Позувала біля басейну: зірка реаліті у бікіні похизувалася бездоганною фігурою

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан поділилася з фоловерами в Instagram знімками з відпочинку. Блондинка приймала сонячні ванни біля басейну, де і вирішила сфотографуватися.

Емма Ернан/Instagram

Емма позувала у чорному купальнику з ліфом-бандо і металевою золотистою фурнітурою. Зірка реаліті продемонструвала бездоганну фігуру, стрункі ноги і сексуальне декольте.

Емма Ернан/Instagram

Ернан одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, волосся зав'язала у низький пучок і прикрасила вуха сережкам-кільцями

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у яскравому купальнику на зав'язках похизувалася пружними сексуальними сідницями.

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