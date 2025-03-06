Позувала біля Лувру: італійська модель у прозорій сукні блиснула сосками

Анна Кастелліні обрала для своєї появи сміливий аутфіт.
Італійська модель Анна Кастелліні відвідала захід "Le Grand Diner du Louvre" у Парижі. У межах івенту вона взяла участь у фотоколі напроти Лувру.
Красуня постала там у відвертому образі, який зовсім не був вульгарним, а навпаки – спокусливо-загадковим. На ній була прозора сукня максі з високою горловиною і довгими рукавами, розшита рожевими аплікаціями, червоними серцями і бісером. Під вбранням були чорні труси-шортики і не було бюстгальтера.
Анна без комплексів виблискувала перед присутніми своїми оголеними пишними грудьми.
Дівчина зробила акуратне укладання з локонами і вечірній макіяж.
Нагадаємо, донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – на показ бренду Stella McCartney у межах Паризького тижня моди з'явилася у "голій" чорній сукні максі, під якою не було бюстгальтера.
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