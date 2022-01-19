Позувала на Дніпрі: Наталя Могилевська продемонструвала фігуру у смугастому купальнику

Співачка сфотографувалася на вулиці в самому купальнику.

Наталя Могилевська відсвяткувала сьогодні Водохреще на Дніпрі. В Instagram співачка опублікувала знімок, на якому позувала на вулиці в самому суцільному смугастому купальнику, демонструючи фігуру. Зірка - у хорошій формі.

Волосся Наталя розпустила та зробила макіяж з акцентом на очах.

Наталія Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

У дописі артистка написала про користь занурення у крижану воду.

"Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я залишаюсь вірною рідному Дніпру. І мені тепло, бо мене зігрівають серця моїх співгромадян. Усіх зі святом!

Переохолодження для організму. Це загалом корисно? Точно? Після занурення у крижану воду у людини частішає пульс і підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина почувається свіжою і бадьорою. Причина цих процесів – великий стрес. Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а завдяки ендорфінам, того самого гормону радості.

Такий струс для всього організму змушує імунну систему працювати у посиленому режимі. Такий приголомшливий стан може зберігатися до 24 годин.

Раніше Могилевська показала фото, зроблене після душу.

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