Позувала на яхті: 60-річна Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою
Британська акторка продовжує вихвалятися своїм підтягнутим тілом.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео, яке ще більше навіює сум за літом.
На ньому акторка насолоджується морською прогулянкою на яхті. Одягнена зірка у мініатюрне біле бікіні з золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. На обличчі у неї були масивні сонцезахисні окуляри.
Герлі продемонструвала свою струнку фігуру і гарний бюст. Дивлячись на неї, зовсім не скажеш, що їй 60 років. Вона ще може дати фору молодшим за себе красуням.
«Час починати мріяти про зимове сонце…», — підписала вона відео.
Нагадаємо, Елізабет Герлі прийшла на National Television Awards у Лондоні у напівпрозорій срібній сукні з відвертим декольте.