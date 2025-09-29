Позувала на яхті: 60-річна Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Реклама

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео, яке ще більше навіює сум за літом.

На ньому акторка насолоджується морською прогулянкою на яхті. Одягнена зірка у мініатюрне біле бікіні з золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. На обличчі у неї були масивні сонцезахисні окуляри.

Герлі продемонструвала свою струнку фігуру і гарний бюст. Дивлячись на неї, зовсім не скажеш, що їй 60 років. Вона ще може дати фору молодшим за себе красуням.

Реклама

«Час починати мріяти про зимове сонце…», — підписала вона відео.

Нагадаємо, Елізабет Герлі прийшла на National Television Awards у Лондоні у напівпрозорій срібній сукні з відвертим декольте.