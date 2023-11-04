Позувала на Ібіці: британська модель у бікіні з лелітками продемонструвала пружні сідниці

Арабелла Чі показала, як минає її відпустка в Іспанії.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram світлини з її відпочинку на Ібіці.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня влаштувала собі фотосет на узбережжі Середземнго моря.

Арабелла спокусливо позувала у бежевому бікіні із золотистими лелтіками.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Чі продемонструвала струнку фігуру і пружні сексуальні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram

"Останні кілька днів на цьому чарівному острові", – підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася звабливим луком у чорному боді з прозорими вставками і довгими рукавами.

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