Позувала на Ібіці: британська модель у бікіні з лелітками продемонструвала пружні сідниці

Арабелла Чі показала, як минає її відпустка в Іспанії.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram світлини з її відпочинку на Ібіці.
Красуня влаштувала собі фотосет на узбережжі Середземнго моря.
Арабелла спокусливо позувала у бежевому бікіні із золотистими лелтіками.
Чі продемонструвала струнку фігуру і пружні сексуальні сідниці.
"Останні кілька днів на цьому чарівному острові", – підписала знімки модель.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася звабливим луком у чорному боді з прозорими вставками і довгими рукавами.
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