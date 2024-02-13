Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Позувала на Карибах: 70-річна Крісті Брінклі у купальнику похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом

Позувала на Карибах: 70-річна Крісті Брінклі у купальнику похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом

Крісті Брінклі/Instagram

Супермодель 80-х продовжує вихвалятися своєю чудовою фізичною формою.

Крісті Брінклі, яка нещодавно відсвяткувала своє 70-річчя, опублікувала в Instagram серію цікавих знімків із відпочинку на Карибах.

Крісті Брінклі/Instagram / ©
Крісті Брінклі/Instagram

Модель продемонструвала стильний пляжний лук, позуючи біля басейну. На ній був чорний суцільний купальник, який чудово підкреслив її сексуальне декольте, підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Крісті Брінклі/Instagram / ©
Крісті Брінклі/Instagram
Крісті Брінклі/Instagram / ©
Крісті Брінклі/Instagram

Зверху вона одягла білий халат, на талії був пояс у стилі бохо, на обличчі були чорні окуляри, а на шиї висіла солом'яна шляпа на шнурку.

Крісті Брінклі/Instagram / ©
Крісті Брінклі/Instagram
Крісті Брінклі/Instagram / ©
Крісті Брінклі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Крісті Брінклі показала фігуру у червоному купальнику

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація