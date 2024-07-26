Позувала на колінах: Белла Торн у купальнику похизувалася підтягнутою фігурою

Белла Торн зробила нові селфі у дзеркалі і показала їх в Instagram.

Позувала акторка на колінах у чорному купальнику, який чудово сидів на її підтягнутій фігурі. Його ліф підкреслив пишні і сексуальні груди зірки.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Свій лук Торн доповнила хвилястим укладанням, довгим гострим манікюром, чорними окулярами, браслетами і каблучками.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Нагадаємо, Белла Торн вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю в елегантній чорній сукні максі зі шлейфом і спокусливим декольте.

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