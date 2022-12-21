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Позувала на колінах: Кім Кардашян у бікіні похизувалася пишними сідницями

Позувала на колінах: Кім Кардашян у бікіні похизувалася пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
184
Час на прочитання
1 хв
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Позувала на колінах: Кім Кардашян у бікіні похизувалася пишними сідницями

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

42-річна зірка реаліті та інфлюенсерка поділилася з підписниками гарячим кадром.

Кім Кардашян потішила фоловерів пікантним знімком із відпочинку. Давно ми не бачили у її фотоблогу подібних світлин.

Зірка реаліті сфотографувала своє відображення у вікні. На Кім було бікіні від її власного бренду SKIMS. Кардашян позувала на колінах на шезлонгу. Вона похизувалася своїми пишними сексуальними сідницями.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Озираючись на 22 рік", - підписала фото Кім.

Нагадаємо, раніше провокаційна Кардашян у мокрій спідній білизні блиснула сосками.

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Дата публікації
Перегляди
184
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