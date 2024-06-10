Позувала на колінах: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальним декольте на пляжі

Емма Ернан поповнила свою літню колекцію ніжним купальником.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потішила фоловерів серією знімків із відпочинку на пляжі, де вона влаштувала собі імпровізовану фотосесію.
Білявка позувала на колінах на узбережжі у мініатюрному білому бікіні з блакитним принтом. Емма похизувалася тонкою талією і пишними сексуальними грудьми.
Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила макіяж із пишними віями і рожевим блиском, а також французький манікюр. У вухах у неї були сережки-кільця.
Ще Ернан продемонструвала свої довгі стрункі ноги і красиву сяйливу усмішку.
"Робота вдома або… робота на пляжі... Я голосую за пляж" – підписала знімки дівчина.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла у світ у сукні з відвертим декольте.
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