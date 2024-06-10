Позувала на колінах: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальним декольте на пляжі

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потішила фоловерів серією знімків із відпочинку на пляжі, де вона влаштувала собі імпровізовану фотосесію.

Емма Ернан/Instagram

Білявка позувала на колінах на узбережжі у мініатюрному білому бікіні з блакитним принтом. Емма похизувалася тонкою талією і пишними сексуальними грудьми.

Емма Ернан/Instagram

Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила макіяж із пишними віями і рожевим блиском, а також французький манікюр. У вухах у неї були сережки-кільця.

Емма Ернан/Instagram

Ще Ернан продемонструвала свої довгі стрункі ноги і красиву сяйливу усмішку.

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан/Instagram

"Робота вдома або… робота на пляжі... Я голосую за пляж" – підписала знімки дівчина.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла у світ у сукні з відвертим декольте.

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