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Позувала на ліжку: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні продемонструвала пишні форми

Позувала на ліжку: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні продемонструвала пишні форми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
652
Час на прочитання
1 хв
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Позувала на ліжку: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні продемонструвала пишні форми

Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей

37-річна модель plus-size поділилася з фоловерами пікантними знімками.

Тесс Голлідей опублікувала в Instagram гарячі світлини з імпровізованої фотосесії, яку вона влаштувала у кімнаті на ліжку.

Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей / ©
Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей

Смілива Тесс спокусливо позувала у чорній прозорій білизні, демонструючи свої пишні форми і татуювання на тілі.

Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей / ©
Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей

Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха срібними сережками, пальці – каблучками і завершила лук молочно-червоним манікюром.

Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей / ©
Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей

Нагадаємо, Тесс Голлідей продемонструвала цікавий образ у боді з коров'ячим принтом та мереживом, яке мало сексуальне декольте. 

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Дата публікації
Перегляди
652
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