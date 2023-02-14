Позувала на ліжку: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні продемонструвала пишні форми

37-річна модель plus-size поділилася з фоловерами пікантними знімками.
Тесс Голлідей опублікувала в Instagram гарячі світлини з імпровізованої фотосесії, яку вона влаштувала у кімнаті на ліжку.
Смілива Тесс спокусливо позувала у чорній прозорій білизні, демонструючи свої пишні форми і татуювання на тілі.
Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха срібними сережками, пальці – каблучками і завершила лук молочно-червоним манікюром.
Нагадаємо, Тесс Голлідей продемонструвала цікавий образ у боді з коров'ячим принтом та мереживом, яке мало сексуальне декольте.
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