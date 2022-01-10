Позувала на ліжку-кареті: 155-кілограмова Тесс Голлідей у стрингах продемонструвала великі сідниці

Позувала на ліжку-кареті: 155-кілограмова Тесс Голлідей у стрингах продемонструвала великі сідниці

36-річна модель plus-size продовжує епатувати шанувальників своїми відвертими знімками.

Найбільша у світі модель plus-size – Тесс Голлідей – опублікувала в Instagram нову порцію світлин з її провокаційного фотосету.

Цього разу красуня закцентувала увагу на своїй великій п'ятій точці. Тесс у чорній прозорій білизні, яка складалася з бюстгальтера та стрингів, демонструвала на камеру пишні сідниці.

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Блиснула модель і сексуальним декольте. Її аутфіт доповнила зачіска з локонами та рожевою стрічкою, вечірній макіяж та сережки-кільця.

Позувала Голлідей на ліжку-кареті, над якою висіли величезні роги тварини.

Минулого разу Тесс продемонструвала своє тіло з татуюваннями спереду.

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