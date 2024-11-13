Позувала на острові: британська модель у бікіні похизувалася стрункою фігурою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – дуже сумує за відпочинком, тому опублікувала в Instagram архівні фото з відпустки на острові.

Дівчина позувала на пляжі у фіолетово-ліловому бікіні, у якому продемонструвала струнку фігуру, спокусливий бюст і гарну засмагу.

Джессіка Гейл

У Джессіки було розпущене волосся, легкий макіяж і молочний манікюр. На зап'ястях у білявки були золоті браслети. У руці вона тримала коктейль у кокосі.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл поділилася знімками у чорному бікіні з різнокольоровим квітковим принтом.

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