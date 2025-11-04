ТСН у соціальних мережах

153
1 хв

Позувала на пляжі: британська зірка реаліті у білому бікіні похизувалася пишними сідницями

Єва Гейл поділилась архівними світлинами з відпочинку.

Аліна Онопа
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — дуже сумує за літом. Тож дівчина вирішила поділитися з фоловерами в Instagram архівними знімками з відпочинку на морі.

Білявка позувала, лежачи на піску, у романтичному білому бікіні із ніжно-рожевими стрічками. Єва похизувалася своїми пишними сідницями.

У неї було розпущене мокре волосся, яке вона прикрасила білою квіткою, і ніжний макіяж із пишними віями. На руці у Гейл був золотий браслет.

Нагадаємо, Єва Гейл у відвертому луку сходила на вечірку. На ній був бюстгальтер, болеро і мереживні лосини, під які вона одягла чорні стринги.

153
