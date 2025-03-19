Позувала на пляжі: британська модель у вишневому бікіні похизувалася спокусливими формами

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нову серію пляжних світлин із відпочинку.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Красуня позувала перед фотокамерою у сексуальному вишневому бікіні на зав'язках. Гейл похизувалася спокусливими формами і пласким животом.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Вона розпустила волосся, зробила ніжний макіяж із пишними накладними віями та білий манікюр. Вуха Гейл прикрасила елегантними золотими сережками, а руки – браслетами.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

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