Позувала на пляжі: Демі Роуз у яскравому бікіні похизувалася пишними соковитими формами

Позувала на пляжі: Демі Роуз у яскравому бікіні похизувалася пишними соковитими формами

Модель показала нові фото з відпочинку в Тулумі.

Демі Роуз поповнила свій фотоблог цікавими знімками з відпочинку в Мексиці.

Красуня позувала на пляжі у яскравому бікіні із зображенням пальм. Купальник ідеально підкреслив пишні форми Демі: сексуальне декольте, тонку талію і широкі стегна.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Свій лук вона доповнила окулярами у черепаховій оправі і довгими блискучими сережками. У руці вона тримала коктейль.

Не втратила Роуз можливості продемонструвати свою пишну п'яту точку, яка має дуже соковитий вигляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Ще модель похизувалася сексуальним аутфітом у світлій сукні з екстремально відвертою зоною декольте і розрізом до стегна.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також:

З келихом вина і в ліфі з ланцюжків: Демі Роуз релаксує біля басейну

У чорному бікіні: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

На тлі водойми: Демі Роуз сексуально позувала у леопардовому купальнику

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання