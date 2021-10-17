Позувала на пляжі: Демі Роуз у яскравому бікіні похизувалася пишними соковитими формами

Модель показала нові фото з відпочинку в Тулумі.
Демі Роуз поповнила свій фотоблог цікавими знімками з відпочинку в Мексиці.
Красуня позувала на пляжі у яскравому бікіні із зображенням пальм. Купальник ідеально підкреслив пишні форми Демі: сексуальне декольте, тонку талію і широкі стегна.
Свій лук вона доповнила окулярами у черепаховій оправі і довгими блискучими сережками. У руці вона тримала коктейль.
Не втратила Роуз можливості продемонструвати свою пишну п'яту точку, яка має дуже соковитий вигляд.
Ще модель похизувалася сексуальним аутфітом у світлій сукні з екстремально відвертою зоною декольте і розрізом до стегна.
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