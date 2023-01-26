Позувала на пляжі: фіналістка "Холостяка-12" у гламурному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Фіналістка реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram архівне фото з відпочинку у Мексиці.

Позувала Саша на пляжі. На ній був гламурний блискучий купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Дівчина розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі.

Олександра Мудра/Instagram

У дописі Мудра розповіла історію, яка з нею трапилася під час перельоту.

"Це фото я зробила через півтора місяці перебування у Мексиці. Як зараз пам'ятаю той день. Я чекала на захід сонця та була вдячна за те, що наш літак не розбився.

Трапилась така історія, що коли ми вилітали з Канкуна до Мюнхена він почав знижувати швидкість, а у салоні був сильний запах гару. Було дуже страшно, люди починали панікувати, а стюардеси ввічливо намагались усіх заспокоїти. Якесь дивне відчуття було, немов щось може статися, але ти впевнений, що все буде добре. Це відчуття, то надія, яка завжди з’являється, щоб підбодрити.

Найбільша хвиля паніки тривала хвилини 3, але які 3. Літак розвернули назад, ми змогли долетіти знов до Канкуна, а я сиділа та думала: "А й справді в падаючому літаку нема атеїстів".

Впевнена, що до кожного з нас у той момент прийшла надія, до кожного своя. Ми з вами усі різні, але так схожі між собою саме тим, що ми люди, справіжні і живі. Не втрачайте себе та ії. Ніде і ніколи. Ось такий реальний досвід з мого життя", - поділилася Олександра.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк-12" - акторка Вікторія Варлей - знялася у фотосесії на пляжі, в якій позувала топлес.

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