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Позувала на пляжі: Глое Кардашян у золотому купальнику похизувалася пишними сідницями

Позувала на пляжі: Глое Кардашян у золотому купальнику похизувалася пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2250
Час на прочитання
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Позувала на пляжі: Глое Кардашян у золотому купальнику похизувалася пишними сідницями

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

38-річна зірка реаліті потішила фоловерів пікантними знімками.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram знімки з рекламної кампанії колаборації її бренду Good American із брендом Body Glove – вони випустили колекцію купальників.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

На фото красуня постала у золотому купальнику з чорними вставками, який складався з топа на блискавці і плавок.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое спокусливо позувала на пляжі, демонструючи сексуальну фігуру. Вона також продемонструвала пишні сідниці.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

"Золота дівчина", – підписала світлини Кардашян.

Нагадаємо, нещодавно сестра Глої – Кім Кардашян – хизувалася сексуальеними формами у рожевому бікіні.

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Дата публікації
Перегляди
2250
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