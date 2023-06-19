Позувала на пляжі: Глое Кардашян у золотому купальнику похизувалася пишними сідницями

Глое Кардашян опублікувала в Instagram знімки з рекламної кампанії колаборації її бренду Good American із брендом Body Glove – вони випустили колекцію купальників.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

На фото красуня постала у золотому купальнику з чорними вставками, який складався з топа на блискавці і плавок.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое спокусливо позувала на пляжі, демонструючи сексуальну фігуру. Вона також продемонструвала пишні сідниці.

Глое Кардашян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Глої Кардашян

"Золота дівчина", – підписала світлини Кардашян.

Нагадаємо, нещодавно сестра Глої – Кім Кардашян – хизувалася сексуальеними формами у рожевому бікіні.

Читайте також: