Позувала на пляжі: Глое Кардашян у золотому купальнику похизувалася пишними сідницями

38-річна зірка реаліті потішила фоловерів пікантними знімками.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram знімки з рекламної кампанії колаборації її бренду Good American із брендом Body Glove – вони випустили колекцію купальників.
На фото красуня постала у золотому купальнику з чорними вставками, який складався з топа на блискавці і плавок.
Глое спокусливо позувала на пляжі, демонструючи сексуальну фігуру. Вона також продемонструвала пишні сідниці.
"Золота дівчина", – підписала світлини Кардашян.
Нагадаємо, нещодавно сестра Глої – Кім Кардашян – хизувалася сексуальеними формами у рожевому бікіні.
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