Позувала на пляжі: Ірина Федишин у яскравому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Позувала на пляжі: Ірина Федишин у яскравому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Артистка показала нові світлини з відпочинку на Мальдівах.

Ірина Федишин повідомила в Instagram, що вона вже повернулася додому з відпочинку на Мальдівах. Співачка відпочивала разом з чоловіком та синами.

Але красиві світлини з відпустки ще залишилися, тому зірка потішила підписників новими пляжними кадрами.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

На них Ірина звабливо позує у стильному купальнику помаранчево-жовтого кольору із зав'язками на плавках.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Федишин похизувалася стрункою і сексуальною фігурою з різних ракурсів.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Волосся артистка зібрала у високий пучок і надягла на очі окуляри із бірюзовим відображенням. Червоний манікюр завершив пляжний образ Ірини.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

У цьому самому бікіні Федишин у День єднання, 16 лютого, сфотографувалася на пляжі з двома подушками – блакитною і жовтою, які символізують український прапор.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Читайте також: