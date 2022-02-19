Позувала на пляжі: Ірина Федишин у яскравому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Артистка показала нові світлини з відпочинку на Мальдівах.
Ірина Федишин повідомила в Instagram, що вона вже повернулася додому з відпочинку на Мальдівах. Співачка відпочивала разом з чоловіком та синами.
Але красиві світлини з відпустки ще залишилися, тому зірка потішила підписників новими пляжними кадрами.
На них Ірина звабливо позує у стильному купальнику помаранчево-жовтого кольору із зав'язками на плавках.
Федишин похизувалася стрункою і сексуальною фігурою з різних ракурсів.
Волосся артистка зібрала у високий пучок і надягла на очі окуляри із бірюзовим відображенням. Червоний манікюр завершив пляжний образ Ірини.
У цьому самому бікіні Федишин у День єднання, 16 лютого, сфотографувалася на пляжі з двома подушками – блакитною і жовтою, які символізують український прапор.
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