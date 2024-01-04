Позувала на пляжі: Кендалл Дженнер засвітила груди у прозорій сукні

Модель, як і багато інших селебріті, відлетіла на відпочинок.

28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендал Дженнер – опублікувала серію знімків, зроблених на пляжі. Дівчина позувала у сміливому луку, що складався з прозорої сукні з вирізом на животі та з воланами на подолі від бренду FWRD, креативним директором якого вона сама і є. Крізь тонку тканину сукні просвічувалися груди моделі. Свій образ Кендал доповнила сережками у вигляді краплі від Bottega Veneta.

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На одному з фото Дженнер позувала зі своєю подругою – Гейлі Бібер, яка була одягнена у обтислу білу сукню.

Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер знялася в новому промо відомого бренду. Вона з'явилася у рекламній кампанії Calvin Klein у піджаку на голе тіло.

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