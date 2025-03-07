Позувала на пляжі: Кім Кардашян у леопардовому бікіні похизувалася спокусливим бюстом

44-річна зірка реаліті знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду.

Кім Кардашян взяла участь у зніманнях промокампанії нової колекції сексуальних купальників її власного бренду Skims. Деякі знімки з цієї фотосесії вона опублікувала в Instagram.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Позувала Кім на пляжі. На ній було бікіні з леопардовим принтом, у якому вона похизувалася спокусливим бюстом і підтягнутою фігурою.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На одному з кадрів Кардашян зав'язала на стегнах чорне парео і тримала у руці зелений кокос.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Дочекалися – найсексуальніше плавання під сонцем повернулося і сміливіше, ніж будь-коли", – підписала вона фото.

Нагадаємо, Кім Кардашян прийшла на вечірку Vanity Fair Oscar Party у кутюрній сукні-бюстьє від Balenciaga, яка мала секрет.

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