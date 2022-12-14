Позувала на пляжі: Кім Кардашян у мокрій білизні блиснула сосками

Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини зі свого відпочинку у райському куточку планети.

Зірка реаліті влаштувала собі фотосесію на пляжі. Одягнена вона була у спідню білизну білого кольору.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім спеціально намочила білизну, щоб мати сексуальний вигляд. Мокрий ліф просвічувався і вона блиснула сосками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян залюбки хизувалася спокусливими формами і пласким животом.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім продемонструвала лук у сірій водолазці із чорними смужками на рукавах, створеній у колаборації Balenciaga і Adidas, чорних мінішортах і дуже широких ботфортах на шпильках від Balenciaga.

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