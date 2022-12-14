Позувала на пляжі: Кім Кардашян у мокрій білизні блиснула сосками

Зірка реаліті обожнює ділитися з фоловерами пікантними зімками.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини зі свого відпочинку у райському куточку планети.
Зірка реаліті влаштувала собі фотосесію на пляжі. Одягнена вона була у спідню білизну білого кольору.
Кім спеціально намочила білизну, щоб мати сексуальний вигляд. Мокрий ліф просвічувався і вона блиснула сосками.
Кардашян залюбки хизувалася спокусливими формами і пласким животом.
Нагадаємо, раніше Кім продемонструвала лук у сірій водолазці із чорними смужками на рукавах, створеній у колаборації Balenciaga і Adidas, чорних мінішортах і дуже широких ботфортах на шпильках від Balenciaga.
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